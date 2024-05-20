Какой случай привел в кино Игоря Скляра

И сегодня слышатся в адрес Игоря Скляра слова зрителей — «О, я его фанат!»… Ведь, когда в 1983 году вышел на экраны кинофильм «Мы из джаза», актер сразу попал под прицел прекрасной половины, а его рейтинг популярности зашкаливал.
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