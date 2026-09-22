Alibaba представила чип Zhenwu V900 с тройной мощностью в 2027 году

На конференции Apsara в Ханчжоу компания T-Head из Alibaba анонсировала выпуск чипа Zhenwu V900 в 2027 году, который превзойдет по мощности нынешний Zhenwu M890 в три раза, подтвердив стремительное развитие ИИ в Китае.
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