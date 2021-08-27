Минздрав составил неутешительный прогноз по COVID для России: Болеть будут по миллиону в месяц Александр АлексеенкоМинистерство здравоохранения России спрогнозировало рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на краткосрочную перспективу.
Минздрав составил неутешительный прогноз по COVID для России: Болеть будут по миллиону в месяц Александр АлексеенкоМинистерство здравоохранения России спрогнозировало рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на краткосрочную перспективу.
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