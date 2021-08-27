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    Греф враг народа.Депутат Госдумы р...
  • галина
    Дебилами легче управлять. Но они не учитывают, если быдло разозлить, то они не оставят камня на камне. Коммунисты это...Депутат Госдумы р...
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    Да и так в основном тик-токнутые. Нормой стал дебилизм, а не профессонализм.Депутат Госдумы р...

Минздрав составил неутешительный прогноз по COVID для России: Болеть будут по миллиону в месяц

Минздрав составил неутешительный прогноз по COVID для России: Болеть будут по миллиону в месяц

Минздрав составил неутешительный прогноз по COVID для России: Болеть будут по миллиону в месяц Александр АлексеенкоМинистерство здравоохранения России спрогнозировало рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на краткосрочную перспективу.

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