Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрия Колобова по делу о хищении на импортозамещении.

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Комментарии
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Александр Александров
Упал в обморок и обделался? Перед этим фармакологию угробил... Потом за импортозамещение взялся. Понятно теперь, почему оно там всё так через пень-колоду идёт.
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1 м.
Александр Почекунин
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1 м.
Ирина Черных
А как так получилось, что столько лет позволяли заниматься хищением на импортозамещении бывшему директору Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ?!
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4 н.