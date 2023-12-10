Может ли транскраниальная магнитная стимуляция помочь в лечении памяти при шизофрении?

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – метод неинвазивной стимуляции нейронов коры головного мозга, – судя по некоторым исследованиям, может оказаться эффективным способом терапии некоторых когнитивных расстройств.
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