Столичные НКО примут участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу»

НКО проведут более 5,5 тысячи событий В рамках мероприятия «Лето в Москве. Все на улицу!», проходящего с 1 июня по 8 сентября, действует 24 площадки проекта «Город неравнодушных», сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
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