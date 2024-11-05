В Петро-Славянке на складе маркетплейса Ozon мужчина получил травму на рабочем месте. По информации Мойки78, днем 4 ноября в зоне выгрузки товаров водитель фуры упал на гололедице.
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В Петро-Славянке на складе маркетплейса Ozon мужчина получил травму на рабочем месте. По информации Мойки78, днем 4 ноября в зоне выгрузки товаров водитель фуры упал на гололедице.