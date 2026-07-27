Число жертв атаки ВСУ на Ростов выросло до пяти

Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов выросло до пяти, заявил губернатор Юрий Слюсарь. «Число жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими ещё три человека — двое взрослых и один ребёнок», — сообщил он.
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