Два Поляка впервые заехали в Россию.

Сергей ЕОбществоДва Поляка впервые заехали в Россию. Многие иностранцы мечтают побывать в России, но далеко не все ожидают, что Россия их может невероятно удивить.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьпетр курносенкоВот так-то лучше. Лучше ездить по городам смотреть сравнивать, если красиво то восхищаться.Иван ИвановНечего там на Калининград рты раскрывать свои ... у нас Дальний восток не освоен еще!!!Людмила КормичПри всём уважении не могу с вами согласиться! Пусть поляки у себя сидят и облизываются. Нечего им делать на нашем Дальнем Востоке!АШАлла ШуроваЭто польские аналоги Петрова и Боширова!Анатолий Селивановда чтобы ти "ребята" не оказались публиными Петровым и Бошаровым (с такими осмысленными и лестными взглядами официальные туристы) превосходно могут быть официальными агентами или пшеков или пиндосовР(Раиса Утропова (Соловьева)А вот заехали бы они в какой-нибудь Глазов, Волжский или в деревню...Комментировать
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