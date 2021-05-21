Всяко - разно

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  • alik3456
    Потому что они там все Пиарасты во главе с киркоровым и арбузовой.Зачем вы ее пиарите?
  • Anatolii Kondratenko
    это вообще про что? где Родина и где эти шоу?Содом и Гоморра Р...
  • Александр Чалов
    Как говорил Маяковский: "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хоч...Зачем вы ее пиарите?

Два Поляка впервые заехали в Россию.

Два Поляка впервые заехали в Россию.

Многие иностранцы мечтают побывать в России, но далеко не все ожидают, что Россия их может невероятно удивить.

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петр курносенко
Вот так-то лучше. Лучше ездить по городам смотреть сравнивать, если красиво то восхищаться.
Иван Иванов
Нечего там на Калининград рты раскрывать свои ... у нас Дальний восток не освоен еще!!!
Людмила Кормич
При всём уважении не могу с вами согласиться! Пусть поляки у себя сидят и облизываются. Нечего им делать на нашем Дальнем Востоке!
Алла Шурова
Это польские аналоги Петрова и Боширова!
Анатолий Селиванов
да чтобы ти "ребята" не оказались публиными Петровым и Бошаровым (с такими осмысленными и лестными взглядами официальные туристы) превосходно могут быть официальными агентами или пшеков или пиндосов
Раиса Утропова (Соловьева)
А вот заехали бы они в какой-нибудь Глазов, Волжский или в деревню...

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