Спасательная операция в Crocus City Hall завершена

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Спасательная операция на месте трагедии в концертном зале Crocus City Hall, где накануне произошел теракт, завершена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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