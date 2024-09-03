❗️Как украинские диверсанты в 2023 году пытались на гидроциклах с оружием попасть в Крым В марте 2022 года один из диверсантов в Киевской области вступил в ГУР Украины.
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❗️Как украинские диверсанты в 2023 году пытались на гидроциклах с оружием попасть в Крым В марте 2022 года один из диверсантов в Киевской области вступил в ГУР Украины.