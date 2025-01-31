Марк Цукерберг намекает на возвращение «OG Facebook» в 2025 году

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил о «возвращении к OG Facebook» как о части своих ключевых целей на 2025 год в ходе состоявшегося в среду разговора с инвесторами по поводу прибыли за четвертый квартал.
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