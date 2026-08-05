Конфликт на Украине давно бы завершился, если бы не финансирование Киева со стороны Евросоюза. Об этом председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в статье, опубликованной на сайте организации.
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