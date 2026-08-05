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Газета.ру

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Политик Медведчук: конфликт на Украине давно бы закончился, если бы не Европа

Политик Медведчук: конфликт на Украине давно бы закончился, если бы не Европа

Конфликт на Украине давно бы завершился, если бы не финансирование Киева со стороны Евросоюза. Об этом председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в статье, опубликованной на сайте организации.

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