Буданов* назвал железную дорогу от Ростова до Крыма проблемой для Украины

Начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов* назвал кольцевую железную дорогу, связывающую Ростов-на-Дону с Крымом через Донбасс и Новороссию, проблемой для киевской стороны.
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