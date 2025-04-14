Два майора: #Сводка на утро 14 апреля 2025 года

#Сводка на утро 14 апреля 2025 годаНочью ВС России нанесли удары «Геранями» по объектам в Одессе. С мест сообщали о прилётах по портовой инфраструктуре, району торгового дома «ОдесКабель» (кабельный завод), работа ПВО ВСУ привела к падению одной из «Гераней» на проезжую часть, автомобиль сгорел, а … .