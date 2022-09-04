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В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в заседании «круглого стола» «Мы против терроризма»

В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в заседании «круглого стола» «Мы против терроризма»

Сотрудники полиции МО МВД России «Бузулукский» (дислокация с. Грачевка) приняли участие в заседании «круглого стола» «Мы против терроризма», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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