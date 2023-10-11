Русская весна
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Русская весна

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В России модернизировали БПЛА «Ланцет», увеличив дальность

В России модернизировали БПЛА «Ланцет», увеличив дальность

Россия модернизировала БПЛА «Ланцет», увеличив дальность почти вдвое. Об этом сообщила представитель ВСУ Наталья Гуменюк.

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