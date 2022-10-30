Наш потерянный мир

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Научные роты и уменьшение численности призывников: в Генштабе рассказали об осенней кампании

Научные роты и уменьшение численности призывников: в Генштабе рассказали об осенней кампании

Количество призывников в возрасте от 20 лет и старше значительно увеличилось. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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