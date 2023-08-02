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«Зенит» обратился в ЭСК, Мане в «Аль-Насре», 45-летний Буффон завершает карьеру, Захарян и «Страсбур», избиение Шабалкина и другие новости

1. «Зенит» обратился в ЭСК из-за судейства матча с «Ростовом». Просят рассмотреть красную Сергея Семака, неудаление Байрамяна и Миронова и неназначенный пенальти.

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