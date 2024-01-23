Президент Украины подписал указ об «исторических населенных украинцами» территориях в РФ Ирэн ОрлонскаяПо информации издания «Украинская правда», Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «Территориях РФ, исторически населенных украинцами».
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