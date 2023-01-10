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Politico: США рассматривают вариант поставки Киеву бронемашин Stryker с целью помощи в отражении вероятного наступления РФ весной

Politico: США рассматривают вариант поставки Киеву бронемашин Stryker с целью помощи в отражении вероятного наступления РФ весной

Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают вариант поставки киевской стороне бронемашин Stryker с целью помощи в отражении вероятного наступления Российской Федерации весной.

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