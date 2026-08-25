Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму, Донбассе и Новороссии

Умер специальный представитель управляющего делами президента России в Крыму и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, руководитель ФГБУ «Комплекс «Крым» Олег Подолько.
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