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Американцы массово берут отпуска ко дню выхода GTA VI

Американцы массово берут отпуска ко дню выхода GTA VI

Zuma/TASS Жители США откладывают дни оплачиваемого отпуска, чтобы провести их за игрой Grand Theft Auto VI.

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