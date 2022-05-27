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Токсичная РАНХиГС: дело постепенно расширяется

Токсичная РАНХиГС: дело постепенно расширяется

.Дело экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Следователи пришли к очередным сотрудникам Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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