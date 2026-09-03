Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет «Града» уничтожил дроноводов ВСУ вблизи Запорожья

Расчет «Града» уничтожил дроноводов ВСУ вблизи Запорожья

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» ВДВ.

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