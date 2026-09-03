Расчет «Града» уничтожил дроноводов ВСУ вблизи Запорожья

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» ВДВ.
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