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Дебют Энтони Эдвардса в полуфинале конференции (43 очка) – третий в истории по результативности

Больше него в подобных обстоятельствах набирали защитник «Далласа» Лука Дончич в 2022 году в игре против «Финикса» (45 очков) и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри в 2013 году против «Сан-Антонио» (44 очка).

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