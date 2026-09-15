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Царьград

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Deepal поднял цены на внедорожник G318 в России на 90 тыс. рублей

Deepal поднял цены на внедорожник G318 в России на 90 тыс. рублей

Китайский бренд Deepal повысил цены на гибридный внедорожник G318 в России на 90 тысяч рублей. Модель с двумя комплектациями производится на калининградском заводе «Автотор».

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