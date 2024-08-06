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Царьград

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Огромная пробка из 1,2 тысячи машин собралась на Крымском мосту

Огромная пробка из 1,2 тысячи машин собралась на Крымском мосту

Большое количество туристов хотят попасть на Крымский полуостров.Движение на Крымском мосту утром 6 августа снова сильно затруднено.

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