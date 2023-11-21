Неуправляемая Tesla пролетела над бассейном и врезалась в дом

Полиция Сан-Матео и пожарные прибыли в тихий район Калифорнии в начале восьмого утра 17 ноября. 70-летняя владелица Tesla потеряла управление, в результате чего машина пролетела через двор и бассейн и снесла стену кухни.
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