Жена Александра Петрова похвасталась идеальной фигурой после недавних родов

Супруга ведущего российского актера Саши Петрова, Виктория, поделилась с поклонниками свежей подборкой фотографий с курорта, куда семья отправилась в полном составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропавшая москвич...
- Пропавшая москвич...
- Пропавшая москвич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым