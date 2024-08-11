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Юрий Куклачев вернулся на сцену своего Театра кошек

Юрий Куклачев вернулся на сцену своего Театра кошек

Сейчас он произносит лишь приветственные речи.Народный артист Юрий Куклачев снова участвует в спектаклях своего Театра кошек в Москве, но пока только произносит приветственные речи.

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