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«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги. В полуфинале турнира «МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» с общим счетом (3:0, 2:0) по сумме двух матчей.

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