Фанаты «МЮ» и клуб «Юнайтед оф Манчестер» 29 марта проведут совместную акцию против 20-летнего правления Глейзеров

Инициаторами протеста, приуроченного к 20-летию владения клубом семьи Глейзеров, выступили объединение фанатов «МЮ» The 1958 и клуб 7-го дивизиона Англии «Юнайтед оф Манчестер», основанный в 2005 году болельщиками «Манчестер Юнайтед», недовольными покупкой клуба Малькольмом Глейзером.
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