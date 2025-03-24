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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «МЮ» и клуб «Юнайтед оф Манчестер» 29 марта проведут совместную акцию против 20-летнего правления Глейзеров

Инициаторами протеста, приуроченного к 20-летию владения клубом семьи Глейзеров, выступили объединение фанатов «МЮ» The 1958 и клуб 7-го дивизиона Англии «Юнайтед оф Манчестер», основанный в 2005 году болельщиками «Манчестер Юнайтед», недовольными покупкой клуба Малькольмом Глейзером.

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