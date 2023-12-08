Такое интересное расположение холодильника в хрущевке я еще не видела. Самая функциональная и вместительная кухня 5 кв.м

Ремонт кухни в хрущевке - целое испытание. Но его можно с достоинством выдержать, если проявить смекалку 😏 Обычно самый проблемный вопрос в этом деле - куда девать нормальный, полноценный, двухкамерный холодильник? Куда ставят холодильник на кухне в хрущевке? 🔸 В хрущевках его обычно ставят к окну, перекрывая тем самым свет, что уже не очень хорошо, учитывая и без того небольшой оконный проем.
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