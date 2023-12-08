Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    .."живущим" в дерьме невозможно объяснить что такое Нормальная жизньТакое интересное ...
  • Ингерман Ланская
    ....я просуществовала в совдепии 40 лет и не надо мне рассказывать про "жизнь" в бараке в областном центре, где камун...Такое интересное ...
  • Ингерман Ланская
    милочка, у вас плохо с пониманием печатного текста? где я говорю об одной такой хрущёвке?Такое интересное ...

Такое интересное расположение холодильника в хрущевке я еще не видела. Самая функциональная и вместительная кухня 5 кв.м

Такое интересное расположение холодильника в хрущевке я еще не видела. Самая функциональная и вместительная кухня 5 кв.м

Ремонт кухни в хрущевке - целое испытание. Но его можно с достоинством выдержать, если проявить смекалку 😏 Обычно самый проблемный вопрос в этом деле - куда девать нормальный, полноценный, двухкамерный холодильник? Куда ставят холодильник на кухне в хрущевке? 🔸 В хрущевках его обычно ставят к окну, перекрывая тем самым свет, что уже не очень хорошо, учитывая и без того небольшой оконный проем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
милочка, у вас плохо с пониманием печатного текста? где я говорю об одной такой хрущёвке?
Ответить
3 час.
Ингерман Ланская
....я просуществовала в совдепии 40 лет и не надо мне рассказывать про &quot;жизнь&quot; в бараке в областном центре, где камуноидная сволочь живёт в каменных домах с отоплением и ванной , а савейкий пипл в трущёбах.... и переезд из барака в хрущёвку - это не рай, а переход из нищеты в убогую бедность
Ответить
3 час.
Ингерман Ланская
..&quot;живущим&quot; в дерьме невозможно объяснить что такое Нормальная жизнь
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх