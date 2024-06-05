Гибель клеток и отек: Врач назвал самый опасный прием пищи для поджелудочной

Боль – это сигнал от организма, который точно нельзя игнорировать, предупреждают медики. Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, важно в том числе обращать внимание на свое состояние после приема пищи.
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