Узбек устроил скандал в Томском миграционном отделе. 30-летний Махмуджон Мабубзода, гражданин РФ с 28 августа, не прошёл первичный воинский учёт.
Хотел жить в России, но расхотел
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хватит раздавать гражданство черножопым ишакам пусть в своих кишлаках сидят в России им не место.
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1 час.
МЕ
Михаил Е
А куда 60 миллионов уже пропечатанных паспортов девать?
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1 час.
Вячеслав Васильев
Поставить штампик-банк приколов и подарить(продать)республикам.Пусть играют дома в российское гражданство.
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37 мин.
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