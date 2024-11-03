Медвежий угол
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Медвежий угол

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Хотел жить в России, но расхотел

Хотел жить в России, но расхотел

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хватит раздавать гражданство черножопым ишакам пусть в своих кишлаках сидят в России им не место.
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1 час.
МЕ
Михаил Е
А куда 60 миллионов уже пропечатанных паспортов девать?
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1 час.
Вячеслав Васильев
Поставить штампик-банк приколов и подарить(продать)республикам.Пусть играют дома в российское гражданство.
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37 мин.

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