Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции, уничтожив живую силу и опорные пункты противника.
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