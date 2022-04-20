Трэй Янг: «Если судьи будут позволять «Хит» так жестко играть, нам будет сложно что-то сделать»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после поражения от «Майами» во втором матче серии первого раунда плей-офф (105:115, 0-2) раскритиковал судей за то, что они не реагируют на жесткую игру «Хит».
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
Свежие комментарии