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Трэй Янг: «Если судьи будут позволять «Хит» так жестко играть, нам будет сложно что-то сделать»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после поражения от «Майами» во втором матче серии первого раунда плей-офф (105:115, 0-2) раскритиковал судей за то, что они не реагируют на жесткую игру «Хит».

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