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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол, сделал ассист и отразил 40 бросков в игре против «Баффало». Он 1-й голкипер в истории НХЛ с 1+1 в матче

Вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).

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