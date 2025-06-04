Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом играют ключевую роль в укреплении мира, деэскалации конфликтов и поддержании международной безопасности.
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