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Песков объяснил, зачем Германия создает из России образ врага

Песков объяснил, зачем Германия создает из России образ врага

РИА Новости/Алексей Витвицкий Заявления главы разведки ФРГ Мартина Йегера о том, что Германия может быть втянута в конфликт с РФ, безосновательны.

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