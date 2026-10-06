Песков объяснил, зачем Германия создает из России образ врага

РИА Новости/Алексей Витвицкий Заявления главы разведки ФРГ Мартина Йегера о том, что Германия может быть втянута в конфликт с РФ, безосновательны.
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