Трамп требует равной поддержки Украины от стран НАТО: разница в $200 млрд

Президент США Дональд Трамп призывает союзников по НАТО увеличить помощь Украине, чтобы она была сопоставима с американской, отмечая разницу в $200 млрд.
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