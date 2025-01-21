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Царьград

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Трамп требует равной поддержки Украины от стран НАТО: разница в $200 млрд

Трамп требует равной поддержки Украины от стран НАТО: разница в $200 млрд

Президент США Дональд Трамп призывает союзников по НАТО увеличить помощь Украине, чтобы она была сопоставима с американской, отмечая разницу в $200 млрд.

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