В Забайкалье свыше 6 тыс. военнослужащих ВВО и членов семей прошли ревакцинацию от COVID-19

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Забайкальского края более 6 тысяч человек из числа военнослужащих, членов семей, гражданского персонала воинских частей, а также военных пенсионеров прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
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