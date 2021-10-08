В Забайкалье свыше 6 тыс. военнослужащих ВВО и членов семей прошли ревакцинацию от COVID-19

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Забайкальского края более 6 тысяч человек из числа военнослужащих, членов семей, гражданского персонала воинских частей, а также военных пенсионеров прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.