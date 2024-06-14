Опекун заставляла племянника издеваться над Далером Бобиевым, угрожая выгнать из дома

Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга опекунша Вероника Наумова заставляла 21-летнего племянника Даниила Егольникова издеваться над мальчиком, угрожая, что выгонит его из квартиры.
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