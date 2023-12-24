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Год стратегической обороны. Может ли Украина выиграть навязанную Россией войну на истощение?

Автор фото, AFP О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си Война в Украине окончательно перешла в состояние позиционной: ни одна из сторон не может провести крупную операцию, не потратив на нее неприемлемо много ресурсов — техники, боеприпасов, но самое главное — людей.

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