Год стратегической обороны. Может ли Украина выиграть навязанную Россией войну на истощение?

Автор фото, AFP О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си Война в Украине окончательно перешла в состояние позиционной: ни одна из сторон не может провести крупную операцию, не потратив на нее неприемлемо много ресурсов — техники, боеприпасов, но самое главное — людей.