«Матросам удачи» поставлена задача: Прорваться в Одессу сквозь рой «Гераней»

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Sergey Ivanov

Ну слава богу! Наконец- то до наших лампасоносцев дошло то, что было ясно любому диванному эксперту: Под видом «зерновой сделки» на Украину везут оружие! А как быть с «голодающими африканскими детишками»? -Да кому этот африканский нищий сброд нужен! Этот вздор придумали западные политтехнологи для того, чтобы выжать слезу у западного обывателя: Детишек жалко! И ведь купились наши политиканы на этот вздор! 5 лет тупо смотрели на вереницы кораблей, груженых под самую ватерлинию чем- то увесистым и направляющимся в Одессу... Ну, а теперь не обратить ли нам внимание на сухопутные каналы доставки? Например, на карпатское направление? Почему до сих пор целые туннели и железные дороги? А еще есть такой логистический центр Жешув. Именно там концентрируются поставки западного вооружения. Так не нанести ли нам удар по этому гадюшнику? Ах да! Это ведь Польша! Другое государство! А вот иранцы, например, нашими комплексами благородства и всепрощенчества не страдают! И наносят удары по всему, что работает на врага! Независимо от того, в какой стране это «все» находится! Может, у них поучимся?