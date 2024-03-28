Олигархи пошли в бой: Америка отмерила Киеву полгода. Мощный натиск России уже не сдержать

ФОТО: shutterstockВчера 23K прочитали Американцы в полной мере ощутили на себе последствия украинского кризиса со всеми его вытекающими и теперь продумывают, как бы вылезти из этого омута, и желательно сразу сухими.
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