Врагу никогда не добиться: как Дунаевский Гимн Москвы создавал

Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Перед Великой Отечественной войной, наверное, не было в СССР более известного и любимого в народе композитора, чем Исаак Дунаевский.
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