Свердловский районный суд Перми приговорил двух водителей без действующих прав к шести годам колонии-поселения каждого за январское ДТП на перекрестке улиц Лодыгина и Солдатова, в котором погибла 63-летняя женщина, переходившая дорогу на зеленый сигнал.