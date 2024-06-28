Певица Буланова призналась, что много тратит на красивые туфли

Российская певица Татьяна Буланова рассказала о своем дорогом хобби. Ее цитирует aif.ru. По словам Булановой, она много тратит на красивые туфли, обращая внимание на детали - фактуру, цвет, форму каблука и носка, материалы.
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